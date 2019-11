Schienenersatzdienst Pustertal: Neues Fahrplankonzept ab Montag

Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, um die Pustertaler Bahnlinie zumindest in einem Teilabschnitt baldmöglichst wieder in Betrieb zu nehmen. In diesen Tagen, noch bis einschließlich Sonntag, gilt ein provisorischer Fahrplan für den Schienenersatzdienst mit Bussen.