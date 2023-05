Schießerei bei Neapel: 10-jähriges Mädchen am Kopf getroffen

Die Carabinieri sind vor Ort. - Foto: © ANSA / CIRO FUSCO

Ein Carabiniere rekonstruiert die Tat. - Foto: © ANSA / CIRO FUSCO

Die Täter hätten mindestens 10 Schüsse abgefeuert, so die Carabinieri. Bei der Schießerei wurde der 43-jährige Vater leicht an der Hand verletzt, die 35-jährige Mutter am Bauch und die Tochter am Kopf. Sie wurde sofort in das Krankenhaus gebracht, wo Ärzte sie notoperierten und ihr die Kugel aus dem Wangenknochen entfernten. Die Ärzte sind zuversichtlich, dass sie überlebt.Die Familie war gerade dabei, ein Eis zu essen, als sie vor der Bar unter Beschuss geriet. Die beiden Täter waren am späten Abend aufgekreuzt und hatten mit einem Maschinengewehr auf die Bar geschossen. Danach machten sie sich aus dem Staub. Am Boden sind noch Spuren der Schießerei zu sehen.Die Bar war schon in den Jahren der „Neuen Camorra“ in den 70er und 80er Schauplatz einiger Schießereien. Laut einem Bericht der Ansa haben die Bürger der Stadt Angst, aus dem Haus zu gehen. „Wir haben Angst, auf die Straße zu gehen. Wenn man nicht überfallen wird, riskiert man trotzdem sein Leben, wie der Fall am gestrigen Abend zeigt“.