Schießerei in Bozen: Herkunft der Waffe gibt Rätsel auf Schießerei in Bozen: Herkunft der Waffe gibt Rätsel auf

Die Pistole, mit der ein 55-Jähriger am Dienstag auf ein Haus in der Sassaristraße geschossen und später noch 3 Schüsse vor dem Baumarkt Obi in der Industriezone in die Luft gefeuert hatte, gibt den Ermittlern Rätsel auf.