Schießerei in Rom: Campiti (57) festgenommen – tragische Verbindung zu Südtirol

Campitis Sohn stirbt bei Rodelunfall in Sexten

Bei der Versammlung einer Wohnbaugenossenschaft stürmte ein Mann in den Nebenraum einer Bar und schoss auf mehrere Personen. Etwa 30 Personen hatten an der Versammlung teilgenommen.„Er kam in den Raum, schloss die Tür und schrie 'Ich bringe euch alle um' und begann zu schießen“, berichtete eine Zeugin, die dabei war. Der 57-Jährige gab mindestens 4 bis 5 Schüsse ab, bevor ihn einige Anwesende aufhalten konnten.Die Carabinieri konnten den Mann entwaffnen und festnehmen. Er wurde auf eine Wache im Süden Roms gebracht.Bei dem Verhafteten handelt es sich um einen 57-jährigen Mann, Claudio Campiti: Er zog seine Waffe und schoss. Dabei tötete er 3 Frauen: Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi und Nicoletta Golisano. Eine 50-jährige Frau schwebt weiter in Lebensgefahr. 3 weitere Personen wurden bei der Schießerei verletzt.Das Motiv für die Tat soll ein Streit unter Bewohnern eines Mehrparteienhauses gewesen sein.Claudio Campiti prägt eine tragische Verbindung zu Südtirol: Im Jahr 2012 hatte er seinen Sohn bei einem Rodelunfall in Südtirol verloren. Der damals 14-Jährige Romano prallte am 1. März 2012 im Skigebiet Rotwand in Sexten mit seiner Rodel gegen einen Baum und verletzte sich dabei tödlich.Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, hat der Tod seines 14-jährigen Sohnes Romano das Leben von Claudio Campiti – der sich am Sonntag in Rom für den Mord an 3 Frauen und die Verletzung von 4 weiteren Personen verantworten muss – tief geprägt. Der Vater des Opfers war während des gesamten Gerichtsverfahrens stets anwesend; er war der festen Überzeugung, dass die Piste gefährlich sei und für einen Jungen, der keine Erfahrung im Schlittenfahren hatte, nicht zugänglich sein sollte. 2017 wurden ein Skilehrer, der Direktor des Skizentrums und der Sicherheitsbeauftragte zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und 3 Monaten verurteil. Das Gericht in Bozen hatte zuvor eine Entschädigung von 240.000 Euro für die Familie festgelegt.Campiti richtete häufig Briefe und E-Mails an die lokale Presse, um auf den Fall seines Sohnes aufmerksam zu machen oder bei ähnlichen Vorfällen zu intervenieren.