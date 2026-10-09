Nach Angaben der Ermittler verließen die beiden dafür ihre Wohnung in der Sassaristraße in Bozen und fuhren in den Süden von Trient. Die Schüsse trafen die Wand einer Wohnung im ersten Stock sowie die Fenster zweier weiterer Wohnungen im zweiten und dritten Stock. Nur durch Zufall befand sich niemand an den Fenstern.<h3>\r\nVideo soll entscheidende Hinweise geliefert haben<\/h3>Die Ermittler kamen den beiden Verdächtigen offenbar mithilfe einer Videoaufnahme auf die Spur. Die Bilder, die derzeit ausgewertet werden, sollen entscheidende Momente der Schießerei festgehalten haben. Durch die Analyse einzelner Videosequenzen konnten Hinweise gesammelt werden, die eine genauere Identifizierung der mutmaßlichen Täter ermöglichten.<BR \/><BR \/>Ein weiteres wichtiges Detail betrifft die verwendete Waffe: Vater und Tochter sollen eine Maschinenpistole eingesetzt haben. Beide gehören einer Sinti-Familie an, die seit längerer Zeit mit jener Familie im Streit liegt, die in Trient lebt.<BR \/><BR \/>Dass es sich bei der Tat um eine Schussabgabe mit einer Langwaffe gehandelt haben dürfte, bestätigten auch die Ermittlungsergebnisse der mobilen Einsatzgruppe der Polizeidirektion Trient. Damit erhärtete sich der erste Eindruck mehrerer Anwohner, die von einer regelrechten „Salve von Schüssen“ berichtet hatten.<h3>\r\nAnwohner erkannten den Unterschied<\/h3>Einige Bewohner hatten den Unterschied im Rhythmus der Schüsse sofort bemerkt. Sie erinnerten sich noch an eine Schießerei im August 2022, bei der ebenfalls dieses Wohnhaus betroffen gewesen war. Damals richtete sich die Tat als Einschüchterungsversuch gegen die Sinti-Familie, die im ersten Stock des Gebäudes lebt.<BR \/><BR \/>Während die Schüsse im Jahr 2022 in regelmäßigen Abständen abgegeben worden waren, handelte es sich am vergangenen Samstag nach den Schilderungen der Anwohner um eine regelrechte Salve. Etwa zehn Projektile sollen mehrere Wohnungen getroffen haben, darunter auch jene anderer Bewohner des Hauses.<BR \/><BR \/>„Es wurde eine Langwaffe verwendet“, bestätigte der Quästor von Trient, Francesco Zerilli. Dieses Detail unterstreiche erneut, wie gefährlich die Verdächtigen gewesen seien und wie wichtig es gewesen sei, sie ausfindig zu machen und festzunehmen.<BR \/><BR \/>Eine Salve aus einer Maschinenpistole auf ein Wohnhaus abzufeuern, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob Unbeteiligte getroffen, verletzt oder getötet werden könnten, zeuge von einer erheblichen gesellschaftlichen Gefährlichkeit, erklärte Zerilli. Er zeigte sich deshalb sehr zufrieden mit der Arbeit der beteiligten Polizistinnen und Polizisten sowie ihrer Kollegen der Quästur Bozen und weiterer Einheiten.<h3>\r\nGroßeinsatz in Bozen<\/h3>Die beiden Verdächtigen wurden bei einem Großeinsatz in Bozen identifiziert und festgenommen. Im Zuge der Aktion wurden sämtliche Wohnungen durchsucht, in denen Mitglieder der Familie leben.<BR \/><BR \/>Anschließend wurden Vater und Tochter in die Justizvollzugsanstalt von Verona gebracht. Gegen beide lautet der Vorwurf auf gemeinschaftlich versuchten Mord.<BR \/><BR \/>Der von Staatsanwältin Alessandra Liverani koordinierte Einsatz wurde am späten Dienstagabend von der mobilen Einsatzgruppe Trient eingeleitet. Unterstützt wurden die Beamten von Kollegen der Quästur Bozen, der Einheit zur Kriminalitätsbekämpfung Lombardei und Spezialeinheiten aus Mailand und Bozen.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus waren Sprengstoffspürhunde und Sprengstoffexperten aus Padua, Bergamo, Bozen und Verona im Einsatz. Beteiligt waren außerdem die Kriminaltechnik der Polizei aus Trient und Bozen sowie Mitarbeiter des Zivilschutzes der Autonomen Provinz Bozen.<BR \/><BR \/>Beide Beschuldigten müssen heute vor der Ermittlungsrichterin des Landesgerichts Bozen, Giulia Rossi, erscheinen. Bei der Anhörung soll über die Bestätigung der Festnahme entschieden werden.<h3>\r\nZwei weitere Männer im Visier<\/h3>Im Zuge der Ermittlungen wurden auch zwei in Bozen lebende Sinti-Männer überprüft, die im vergangenen April nach einer gefährlichen Verfolgungsjagd mit der Verkehrspolizei in Trient festgenommen worden waren. <BR \/><BR \/>Damals sollen sie eine funktionsfähige, als gestohlen gemeldete Pistole aus dem Auto geworfen haben. Zudem wird geprüft, ob sie an einer ersten Fahrt einer Gruppe von Bozen nach Trient am 3. Oktober beteiligt waren. <BR \/><BR \/>Obwohl die beiden laut den Ermittlungen nicht an der Schießerei am Samstag beteiligt gewesen sein sollen, wurde ihr Hausarrest wegen Verstößen gegen die Auflagen verschärft. Am Dienstag wurden sie ins Gefängnis nach Bozen gebracht.