Diese Sicherungsmaßnahme hat am Freitag die Bozner U-Richterin Giulia Rossi verfügt, nachdem sie die Rechtmäßigkeit der Festnahme bestätigt hatte. Die beiden Tatverdächtigen, die vom Veroneser Rechtsanwalt Enrico Querena verteidigt werden, haben bei der Haftprüfung von ihrem Recht Gebrauch gemacht, die Aussage zu verweigern. <BR \/><BR \/>Den beiden wird zur Last gelegt, von Bozen nach Trient gefahren und im Stadtteil Madonna Bianca auf die Wand des Wohnblocks Nr. 13 etliche Schüsse abgegeben zu haben. Getroffen wurden die Hauswand auf der Höhe einer Wohnung im ersten Stock sowie die Fenster von zwei weiteren Wohnungen im zweiten und im dritten Stock. Glücklicherweise war zu dem Zeitpunkt keiner der Bewohner zu Hause. <BR \/><BR \/>Die Verdächtigen sollen anhand eines Überwachungsvideos identifiziert worden sein. Am Mittwoch wurden sie von der Polizei festgenommen – wegen Verdacht auf Mordversuch in Mittäterschaft (wir berichteten). Als Hintergrund der Tat vermuten die Ermittler eine Fehde zwischen Sinti-Familien.<BR \/><BR \/>Am Freitag kamen auch neue Details zu der Schießerei ans Licht. Anrainer hatten unmittelbar danach berichtet, dass die rund zehn Schüsse in schneller Abfolge abgegeben worden seien – wie aus einem Maschinengewehr. Diese These soll inzwischen durch Erkenntnisse der Ermittler gestützt werden. Dass die Nachbarn den Unterschied zu einzeln abgegebenen Pistolenschüssen bemerkt haben wollten, kommt nicht von ungefähr: Schon im August 2022 hatte jemand auf die Außenmauer der Wohnung im ersten Stock gefeuert, und diese Schüsse hätten sich anders angehört. <BR \/><BR \/>Dass bei dem Vorfall am vergangenen Samstag eine Langwaffe verwendet worden sei, bestätigte indes auch der Trienter Quästor Francesco Zerilli. <BR \/><BR \/>Dieses Detail unterstreiche einmal mehr, „wie gefährlich diese Personen waren und wie wichtig es war, sie aufzuspüren und festzunehmen. Eine Salve aus einer Maschinenpistole auf ein Wohnhaus abzufeuern, ohne sich darum zu kümmern, dass dabei Unbeteiligte getroffen, verletzt oder getötet werden könnten, ist ein Zeichen für eine ausgeprägte Gemeingefährlichkeit“, so Zerilli.