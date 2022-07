Schiff mit 674 Migranten im Mittelmeer gerettet, 5 Tote geborgen

Die geretteten Migranten trafen am Sonntag zum Teil auf Sizilien und zum Teil auf Kalabrien ein. Zu ihnen zählten 30 nicht begleitete Minderjährige. Zuvor hatte die Küstenwache mit dem italienischen Marineschiff „Diciotti“ andere Migranten gerettet, die sich auf seeuntauglichen Booten in italienischen Gewässern befanden.Das Rettungsschiff „Ocean Viking“ brachte indes ein überfülltes Schlauchboot in Seenot mit 87 Personen an Bord in Sicherheit, das in internationalen Gewässern vor Libyen trieb. An Bord befanden sich auch mehrere unbegleitete Minderjährige. Keiner von ihnen hatte eine Rettungsweste. Die Überlebenden werden nun von den Teams des Roten Kreuzes und von SOS Mediterranee betreut. SOS Mediterranee ist Betreiberin der „Ocean Viking“.15 Anlandungen mit insgesamt 411 Migranten wurden in der Nacht auf Sonntag auf der süditalienischen Insel Lampedusa gemeldet. Der Hotspot mit 1184 Gästen steht vor dem Zusammenbruch. Mehrere Migranten waren in den vergangenen Tagen von der Küstenwache gerettet worden oder hatten mit kleinen Booten direkt die Insel erreicht.34.013 Migranten haben seit Anfang 2022 die süditalienische Küste erreicht. Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 25.552 gewesen, teilte das italienische Innenministerium in Rom mit.