Schiffbruch vor Lampedusa: 2 Tote und ein Vermisster

Insgesamt befanden sich 57 Menschen an Bord des verunglückten Bootes, das angesichts der stürmischen See gegen die Felsen prallte. Eine weitere Person wird noch vermisst, wahrscheinlich ein Minderjähriger. Zu den Überlebenden zählt auch der Ehemann der verstorbenen Frau. Die 57 Migranten stammten nach eigenen Angaben aus der Elfenbeinküste, Gambia, Guinea, Mali und dem Senegal.Die Insel Lampedusa ist erneut mit starken Flüchtlingsströmen konfrontiert. Die Zahl der in diesem Jahr in Italien angekommenen Schutzsuchenden hat sich gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 mehr als verdoppelt. Zwischen Jänner und Anfang August erreichten 91.000 Menschen per Schiff über das Mittelmeer die Küste Süditaliens, im Vergleichszeitraum 2022 waren es 40.000, wie aus Angaben des italienischen Innenministeriums hervorgeht. Seit Jahresbeginn kamen auch fast 10.000 nicht begleitete Minderjährige in Italien an. Seit 7 Jahren waren noch nie so viele Migranten in Süditalien eingetroffen.