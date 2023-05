Schizophrenie bei Männern häufig durch Cannabis-Missbrauch

THC-Gehalt in Cannabisprodukten wird höher

Die öffentliche Wahrnehmung der Risiken von Cannabis nimmt ab

Bisherige Studien hatten bereits gezeigt, dass Cannabiskonsumstörungen mit schweren psychischen Erkrankungen einhergehen können, beispielsweise mit einer Schizophrenie – das gilt für Männer genauso wie für Frauen. Nun haben Forscher um Carsten Hjorthøj von der Uniklinik Kopenhagen untersucht, für wen das Risiko am höchsten ist.Die Analyse zeigt, dass 15 Prozent aller Schizophrenien bei Männernin Dänemark im Jahr 2021 ohne Cannabiskonsumstörungen (CUS) hätten vermieden werden können. Bei den Frauen waren es 4 Prozent.Besonders hoch war der Anteil mit bis zu 30 Prozent bei den jüngerenMännern im Alter von 21 bis 30 Jahren. CUS seien demnach einwichtiger Risikofaktor für die Krankheit Schizophrenie, schlussfolgern die Forscher.Sie hatten Daten von mehr als 6,9 Millionen Männern und Frauen ausdänischen Gesundheitsregistern gesammelt. Bei rund 45 300 dieserMenschen war eine Schizophrenie diagnostiziert worden. Anschließendprüften die Wissenschaftler, bei welchen Personen in denverschiedenen Geschlechts- und Altersgruppen außerdemCannabiskonsumstörungen bekannt waren und schätzten dann den Anteil aller Schizophreniefälle, bei denen es einen Zusammenhang zu einer solchen Störung gibt.Die Forscher weisen zudem darauf hin, dass die Anzahl der Menschenmit einer Cannabiskonsumstörung mit den Jahren generell gestiegensei und auch der THC-Gehalt in Cannabisprodukten immer höher werde.In Dänemark seien im Jahr 2006 noch im Schnitt 13 Prozent gemessenworden, im Jahr 2016 habe der THC-Gehalt bei 30 Prozent gelegen.Ihre repräsentative, landesweite Studie erweitert das Ergebnis einerFallkontrollstudie aus dem Jahr 2019 von Marta Di Forti und ihremTeam. Damals ist festgestellt worden, dass in den Städten, in denenCannabisprodukte mit einem besonders hohen THC-Gehalt regelmäßigkonsumiert werden, auch die Anzahl der Psychoseerkrankungenbesonders hoch ist.Untersucht worden waren damals 11 europäische Städte, die Spitzenplätze belegten Amsterdam und London. Folglich könnte auch die Stärke des konsumierten Cannabis relevant für das Schizophrenie-Risiko sein, meinen die Forscher. Für die Betroffenen beginnt damit in vielen Fällen ein langer Leidensweg: Schizophrenie gehört zu schwersten psychiatrischen Erkrankungen, weil sie mit einer stark verminderten Lebensqualität verbunden ist.Studien-Mitautorin Nora Volkow mahnt in einer Pressemitteilung: „Dader Zugang zu potenten Cannabisprodukten weiter zunimmt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir auch die Prävention, dasScreening und die Behandlung für Menschen ausbauen, die psychischeErkrankungen im Zusammenhang mit dem Cannabiskonsum erleidenkönnten.“ Erstautor Hjorthøj sieht noch ein grundsätzliches Problem:„Die zunehmende Legalisierung von Cannabis in den letztenJahrzehnten hat dazu geführt, dass es zu einer der am häufigstenkonsumierten psychoaktiven Substanzen der Welt geworden ist, währendgleichzeitig die öffentliche Wahrnehmung der Schädlichkeit vonCannabis abgenommen hat.“