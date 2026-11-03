Die Bäume sollen Schatten spenden und die Umgebung im Sommer kühlen. Durch die neuen Beläge kann Regenwasser dort versickern, wo es fällt. Das soll bei Starkregen entlasten. Die Arbeiten dauern rund 45 Tage.<BR \/><BR \/>„Die Pflanzung neuer Bäume und die Entsiegelung von Flächen sind wichtige Maßnahmen, um die Stadt grüner zu machen, die Lebensqualität zu steigern und die Stadt besser auf den Klimawandel vorzubereiten. Es geht nicht nur darum, Bäume zu pflanzen, sondern die Flächen müssen neu gedacht werden, um ihre Qualität hinsichtlich Umwelt und Nutzbarkeit zu verbessern. Jede einzelne Maßnahme ist ein wichtiger Beitrag für den Ausbau der Grünräume, die schrittweise miteinander verbunden werden. Und das wirkt sich positiv auf die Verbesserung der Lebensqualität aus“, sagte Umweltstadtrat Marco Caruso.<BR \/><BR \/>Das Projekt ist ein weiterer Baustein des städtischen Grünnetzes, das Grünräume in Bozen schrittweise miteinander verbindet. Es geht auf eine Initiative des Assessorates für Umwelt zurück und wird von der Dienststelle für die Planung von Grünflächen der Stadtgemeinde Bozen umgesetzt.