Bei der Frau handelt es sich um eine 55-Jährige aus Villasanta, die die Krippe allein führte. Laut der italienischen Tageszeitung „l’Adige“ wurden die Eltern misstrauisch, weil ihre Kinder plötzlich Stimmungsschwankungen zeigten, nachts ungewöhnlich unruhig waren und teilweise blaue Flecken hatten. Die Leiterin soll diese Verletzungen als harmlose Folgen von Spielunfällen abgetan haben. <BR \/><BR \/>Um zu überprüfen, was sich tatsächlich in der Kita abspielte, installierten die Carabinieri Kameras und Mikrofone, nachdem sie von der Staatsanwaltschaft eine Genehmigung erhalten hatten. Die Aufnahmen sollen wiederholt aggressives Verhalten der Frau zeigen: Sie habe Kinder wegen Kleinigkeiten geschlagen, an den Armen hochgerissen und über den Boden gezogen.<BR \/><BR \/>Ein Vorfall am 26. Oktober führte schließlich zum Eingreifen der Ermittler. Die Frau soll zwei Mädchen angeschrien haben, nachdem diese einige Plastikbälle aus einem Bällebad geworfen hatten. Anschließend soll sie einem der Kinder so heftig ins Gesicht geschlagen haben, dass es zu Boden stürzte. Das zweite Mädchen habe sie grob an den Armen gepackt und gezogen. Danach soll die 55-Jährige mehrfach Bälle gegen die Köpfe der beiden Kinder geworfen haben.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri verhafteten die 55-Jährige in ihrer Wohnung in Villasanta. Sie wurde in das Gefängnis San Vittore gebracht.