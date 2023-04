Schlägerei am Bozner Obstmarkt: Täter ausgeforscht

In den frühen Morgenstunden des 29. Jänner ist es am Bozner Obstmarkt zu einer Schlägerei gekommen. Ein Barkeeper musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil er mit einer Flasche am Kopf verletzt worden war. Weiteren Personen wurde ins Gesicht geschlagen. Nach mühsamen Ermittlungen hat die Polizei die Täter der Schlägerei nun ausgeforscht. Es handelt sich dabei um eine Gruppe Jugendlicher. Gegen die meisten von ihnen hat die Polizei zahlreiche Beweise gesammelt, die es der Staatsanwaltschaft ermöglicht haben, gegen 8 Schläger ausländischer Herkunft, eine Anordnung zu erlassen: Die Täter müssen bei der Polizei vorstellig werden.