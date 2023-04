Schlägerei am Obstmarkt: „Städtische DASPO“ gegen 7 Täter erlassen

In den frühen Morgenstunden des 29. Jänner ist es am Bozner Obstmarkt zu einer Schlägerei gekommen. Ein Barkeeper musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil er mit einer Flasche am Kopf verletzt worden war. Weiteren Personen wurde ins Gesicht geschlagen. Am Mittwoch verhängte der Quästor gegen 7 von ihnen DACUR-Maßnahmen (ein Zugangsverbot zu städtischen Gebieten, auch bekannt als „städtische DASPO“) erlassen.Diese Maßnahmen folgen auf die vorsorglichen Maßnahmen der Verpflichtung, sich bei der Staatsanwaltschaft zu melden, und verbieten den Tätern den Zugang zu öffentlichen Plätzen und Gebäuden.Für einige der 7 Personen beschränken sich die Verbote auf das Stadtzentrum, für andere gilt es in ganz Südtirol.