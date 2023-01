Schlägerei am Obstplatz: 4 Verletzte – Auch Kellnerin verletzt

Aufnahmen der Überwachungskameras werden ausgewertet

Als die Ordnungshüter anrückten, war das Schlimmste schon vorbei – doch die Polizisten konnten noch 8 mutmaßlich an der Schlägerei beteiligte Personen identifizieren.Unklar ist, wer oder was die Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Menschen ausgelöst haben soll. Dabei zogen sich laut Informationen der Polizeikommissariats aber 4 Personen Verletzungen zu – darunter auch die Angestellte eines Gastlokals, vor dem es zur Schlägerei gekommen sein soll.Um weitere Beweisquellen zu sammeln, werten die Sicherheitskräfte derzeit mehrere Aufnahmen der Überwachungskameras in der Umgebung aus. Diese sollen Klarheit darüber schaffen, ob die 8 volljährigen in Bozen wohnhaften Personen, die nach der Schlägerei identifiziert worden waren, tatsächlich daran beteiligt waren und in welchem Maß sie diese ausgelöst haben könnten.Die Beweisquellen dürften in der Folge ausreichend Anhaltspunkte geben, um eventuell Aufenthaltsverbote am Obstplatz und in den betroffenen Gastlokalen aufzuerlegen, teilte die Staatspolizei mit.