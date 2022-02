Schlägerei: Bar „Pia“ muss schließen

Die Bar „Pia“ in der Claudia-Augusta-Straße in Bozen muss für 15 Tage schließen. Der Grund: Am vergangenen Wochenende kam es in dieser Bar zu einer besonders gewalttätigen Schlägerei, die dann auf dem Bersaglio-Platz fortgesetzt wurde.