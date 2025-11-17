Wie die Quästur in einer Presseaussendung mitteilt, führten die Ordnungshüter am Wochenende in mehreren Stadtteilen in Bozen intensive Kontrollen durch. <BR \/><BR \/>Insgesamt wurden dabei 13 Personen angezeigt. <h3>\r\nSchlägerei am Bahnhofsplatz<\/h3>Zwei marokkanische Staatsbürger lieferten sich am Bahnhofsplatz eine handfeste Auseinandersetzung. Einer soll den anderen dabei mit Pfefferspray attackiert haben. Für beide setzte es eine Anzeige, der Angreifer muss sich zudem aufgrund der Körperverletzung verantworten. <h3>\r\nMehrere Verstöße gegen Aufenthaltsverbote<\/h3>Außerdem wurde im Rahmen der Kontrollen ein mutmaßlicher Dealer – ein Mann aus Tunesien – mit 24 Gramm Haschisch ertappt. Weiters wurden zwei Personen aufgrund von Diebstählen in Geschäften angezeigt. Für mehrere Personen hagelte es Anzeigen, weil sie gegen ein Aufenthaltsverbot verstoßen hatten.