Schlägerei in Bozen: 2 bewaffnete Personen festgenommen

In der Bozner Bahnhofsstraße hat es am Sonntagnachmittag eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gegeben. Mehrere Anrufe gingen daraufhin in der Einsatzzentrale der Staatspolizei Bozen ein: Laut Aussagen von Augenzeugen waren 2 der Beteiligten mit Messern bewaffnet.Die Polizei reagierte schnell und schickte nach der Auswertung von Videoüberwachungskameras 2 Streifenwagen zum Ort des Geschehens: So gelang es den Einsatzkräften 2 der 3 beteiligten Personen festzunehmen und zur Identifizierung auf das Polizeirevier zu bringen.Bei den Festgenommenen handelt es sich um 2 nigerianische Staatsbürger, die der Polizei bereits bekannt waren. Sie wurden einer Leibesvisitation unterzogen, bei der ein Pflasterstein und ein abgebrochener Flaschenhals gefunden und beschlagnahmt wurden.Die beiden Männer wurden wegen Schlägerei und Mitführen von gefährlichen Gegenständen bei der Justizbehörde angezeigt. Der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch unklar.