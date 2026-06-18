Die Beamten wurden i zu einem Sozialhilfezentrum nach Gries gerufen, nachdem dort eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet worden war. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine heftige Schlägerei zwischen vier Bewohnern der Einrichtung fest. Die Beamten entschärften die Situation. Laut Aussendung der Quästur war der Streit offenbar aus nichtigen Gründen eskaliert.<BR \/><BR \/>Die Beteiligten wurden zunächst von den Rettungskräften medizinisch versorgt. Anschließend wurden drei ausländische Asylbewerber verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht. Eine vierte Person wurde auf freiem Fuß angezeigt.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus wurden bei verstärkten Kontrollen der Beamten drei polnische Staatsbürger wegen der widerrechtlichen Besetzung eines Hauses angezeigt.<BR \/><BR \/>Bei einer weiteren Kontrolle in einem Lokal im Bozner Stadtviertel Don Bosco wurde ein tunesischer Staatsbürger kontrolliert. Da sich dieser unrechtmäßig im Staatsgebiet aufhielt, wurde gegen ihn ein Ausweisungsbescheid erlassen.