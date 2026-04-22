<BR \/>Die Ermittlungen der Stadtpolizei waren ein voller Erfolg: Dank der Auswertung zahlreicher Überwachungskameras konnten die Beamten rasch zehn mutmaßliche Täter ausforschen. Verdächtigt, an der Schlägerei in der Meraner Sparkassenstraße vom 12. April teilgenommen zu haben, wird eine Gruppe von Jugendlichen – zum Teil Einheimische und zum Teil mit Migrationshintergrund –, die allesamt im Burggrafenamt wohnen.<BR \/><BR \/>Acht der zehn mutmaßlichen Gewalttäter sind minderjährig. Alle Daten aus den Ermittlungen wurden an die Quästur und das Jugendgericht weitergeleitet. Nun folgt die Klärung einzelner Verantwortlichkeiten und des genauen Hergangs der Schlägerei.