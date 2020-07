Schlägerei in Meraner Bar – 4 Personen angezeigt

In der Nacht auf Samstag kurz nach 1 Uhr kam es in einer Bar am Meraner Theaterplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als ein offensichtlich betrunkener Mann ein alkoholisches Getränk bestellen wollte, wurde ihm dieses aufgrund seines ohnehin schon angetrunkenen Zustandes verweigert. Der Mann begann daraufhin, die Kellnerin zu bedrohen und auf sie loszugehen. 4 weitere Barbesucher griffen in die Situation ein und versuchten der Frau zu helfen.Als die zuvor alarmierten Carabinieri eintrafen, konnten sie die Situation schlichten. 4 Personen, ein 43-jähriger Marokkaner, ein 33-jähriger Kasache, ein 49-jähriger Italiener und ein 35-jähriger Senegalese wurden angezeigt. Allesamt sind in Meran wohnhaft. Einer der Beteiligten ergriff jedoch die Flucht, nach ihm wird derzeit noch gesucht. Einer der Beteiligten musste von der Notaufnahme betreut werden.

