Innsbruck Schlägerei vor Lokal: 16-Jähriger verletzt 28-Jährigen schwer Ein Streit vor einem Lokal in Innsbruck ist am Freitagabend in eine gewalttätige Schlägerei gemündet: Ein 16-Jähriger verletzte erst einen 28-Jährigen schwer; ein weiterer Jugendlicher schlug dann auch einen 41-Jährigen, der die Streitenden hatte trennen wollen, so heftig ins Gesicht, dass dieser stürzte und mit dem Kopf aufschlug. Das berichtet die „Tiroler Tageszeitung“ in ihrer Online-Ausgabe.

In Innsbruck waren Jugendliche am Freitagabend in eine brutale Schlägerei verwickelt: 2 Männer – 28 und 41 Jahre alt – wurden teils schwer verletzt. - Foto: © shutterstock

Der 16-Jährige und der 28-Jährige waren in Streit geraten: Der Jüngere schlug offenbar mit Fäusten auf den Älteren ein. Dieser erlitt schwere Verletzungen.



Ein 41-Jähriger, so meldet die „TT“, habe dazwischengehen wollen und wurde ebenfalls von einem 16-Jährigen attackiert: Dieser habe ihm so heftig ins Gesicht geschlagen, dass der Mann stürzte und mit dem Hinterkopf aufschlug. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist nicht bekannt.

stol