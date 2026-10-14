Schlaflager und Müllkippen und rund um die Grabeskirche: Am Bozner Kalvarienberg spitzt sich die Lage zu – wieder einmal. Seit zehn Jahren kehrt das Problem trotz zahlreicher Räumungsaktionen immer wieder zurück. Nun soll erneut eingegriffen werden.<BR \/><BR \/><BR \/>Wer einen Schlafplatz verliert, kehrt häufig aus der Not heraus zurück oder sucht sich einen anderen Ort. Wie derzeit am Kalvarienberg und rund um die dortige Grabeskirche deutlich wird, wird das Problem dadurch lediglich verlagert.<BR \/><BR \/>„Zu Ostern waren rund um den Kalvarienberg vereinzelt Zelte zu sehen. Seit etwa einem Monat hat sich die Lage aber stark verschlechtert“, berichtet ein aufmerksamer Beobachter, der aus Arbeitsgründen häufig in der Zone unterwegs ist. Derzeit gebe es im Unterholz mindestens fünf Zelte und müllhaldenähnliche Zustände. „Entlang der Pfade liegen Abfälle, an den bewachsenen Hängen haben sich Müllkippen gebildet“, schildert der Beobachter die unhaltbaren Zustände. Kampiert wird auch unmittelbar an der Grabeskirche, die zur Dompfarrei gehört.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372611_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dem Pfarrgemeinderat ist die Situation gut bekannt, wie die Vorsitzende Elisabeth Gasser Oberkofler gegenüber Südtirol Online betont: „Wir sind seit längerem in engem Kontakt mit der Stadtpolizei, der Quästur und der SEAB. Demnächst wird es eine Räumungsaktion geben.“ Ein Lokalaugenschein habe schon stattgefunden. <BR \/><BR \/>Der Arbeitskreis, der für die regelmäßige Pflege und Instandhaltung des Kreuzwegs und der Kapellen sorge, habe bereits versucht, eine private Säuberungsaktion durchzuführen. Dabei sei man jedoch auf eine „aggressive Reaktion der Obdachlosen“ gestoßen und habe die Aktion deshalb abgebrochen.<BR \/><BR \/>Neu sei das Problem rund um die Grabeskirche nicht, betont Gasser Oberkofler, allerdings seien derzeit deutlich mehr Menschen auf der Straße, die einen Schlafplatz suchten. Einen Zusammenhang mit den Räumungen an den Flussufern der vergangenen Monate sieht sie nicht: „Seit zehn Jahren kehrt das Problem mit den Schlaflagern am Kalvarienberg immer wieder zurück – trotz zahlreicher Räumungsaktionen.“ <BR \/><BR \/>Vor zwei Jahren habe es ein massives Problem gegeben. Nach einer Intervention der Gemeindepolizei sei für einige Zeit Ruhe eingekehrt. „Seit dem Frühjahr gibt es wieder Leute, die dort hausen. Einer davon hat täglich an der Kirche Exkremente hinterlassen, die wir wegräumen mussten.“ Schäden an der Grabeskirche selbst – etwa durch Urin, mutwillige Beschädigung oder Schmierereien – habe es bisher es glücklicherweise keine gegeben, so die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats.