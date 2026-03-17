„Schlafstörungen sind hierzulande weit verbreitet und sehr ernst zu nehmen“, sagte Dr. Viola Gschliesser, Neurologin und Leiterin des Schlaflabors im Krankenhaus Brixen, anlässlich des Tages des Schlafs vor einigen Tagen. Das betrifft längst nicht nur Erwachsene, sondern immer mehr auch die Jugend – mit entsprechenden Folgen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/expertin-schlafstoerungen-sind-hierzulande-weit-verbreitet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier mehr dazu)<\/a><h3>\r\nSo schlafen Sie besser!<\/h3>Doch was tun dagegen? Von einfachen Routinen wie regelmäßigen Schlafzeiten über Entspannungsübungen bis hin zu bewährten Einschlafritualen zeigt folgende Grafik auf einen Blick, was helfen kann, schneller einzuschlafen und erholsamer zu schlafen.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><img src="https:\/\/img.genial.ly\/5fd380c29270490f70f47a03\/f30fb79b-ab39-43a4-b16e-6acb3b0565c8.jpeg" class="loader-genially" style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; z-index: 1;width: 80px; height: 80px;"\/><div id="69b906907ccde9b0b615e148" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"><\/div><\/div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https:\/\/view.genially.com\/static\/embed\/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));<\/script><\/div>\n