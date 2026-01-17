Am gestrigen Freitagnachmittag hat die Staatspolizei in Bozen eine Untersuchung abgeschlossen, die zur Verhaftung eines 26-jährigen Tunesiers führte. Der Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, befindet sich nun in Untersuchungshaft.<h3>Beute im Wert von 20.000 Euro<\/h3>Die Ermittler konnten dem Mann 16 Diebstähle nachweisen, darunter auch hochwertige E-Bikes. Der Gesamtwert der gestohlenen Räder beläuft sich nach Angaben der Polizei auf über 20.000 Euro. Doch das Sündenregister des 26-Jährigen endet nicht beim Diebstahl: Ihm werden zudem Körperverletzung und unerlaubter Waffenbesitz vorgeworfen.<BR \/><BR \/>Parallel zur Verhaftung ordnete Quästor Giuseppe Ferrari für die vergangenen zwei Tage verstärkte Kontrollen zur Kriminalitätsprävention an. Die Beamten konzentrierten ihre Präsenz auf bekannte Problemzonen und öffentliche Plätze, darunter: Obstmarkt und Dominikanerplatz, Wolkensteingasse und Kapuzinerplatz, Bereich rund ums Stadttheater und Zillerplatz sowie Mazziniplatz und Garten der Religionen.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden 220 Personen überprüft, von denen viele bereits polizeibekannt waren. Zehn Personen wurden angezeigt.<BR \/><BR \/>Sechs davon verstießen gegen Aufenthaltsverbote oder gegen das sogenannte DACUR (Zugangsverbot zu bestimmten städtischen Bereichen).<BR \/><BR \/>Vier weitere Personen wurden wegen Ladendiebstahls identifiziert und angezeigt.