Schlag gegen die Mafia: 108 Festnahmen

In Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia, Pescara, Mailand, Salerno, Catania, Savona, Bologna, Vicenza, L'Aquila, Ancona, Rom und Cagliari, sowie in mehreren Bundesländern Deutschlands liefen in der Nacht und am Morgen Razzien gegen mutmaßliche Mitglieder und Helfer der kalabrischen 'Ndrangheta.Ein Gericht in Reggio Calabria hatte auf Antrag der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft die mehr als 100 Haftbefehle ausgesprochen. Den mutmaßlichen Verbrechern werden Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung, Drogen- und Waffenhandel, Geldwäsche sowie andere Delikte vorgeworfen.Der überwiegende Großteil der Beschuldigten wurde in Italien festgenommen, wie es hieß.Auch in anderen europäischen Ländern wurden Menschen festgenommen: 6 in Belgien, 3 in Frankreich und jeweils eine Person in Portugal, Rumänien und Spanien.