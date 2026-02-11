Die Operation der Carabinieri-Kompanie Bruneck am Abend des 3. Februar begann mit einer Routinekontrolle und endete mit einem der größten Drogenfunde der letzten Zeit im Pustertal.<BR \/><BR \/>Den Beamten war in einer Brunecker Tiefgarage ein junger Mann aufgefallen, der den Ordnungshütern bereits bekannt war. Da er sich verdächtig verhielt, beschlossen die Militärs ihn sowie sein Fahrzeug zu durchsuchen.<BR \/><BR \/>Dabei wurden die Beamten schnell fündig: Sie stellten 65 Gramm verkaufsfertiges Haschisch sowie 430 Euro in bar sicher, bei denen es sich mutmaßlich um Erlöse aus dem Drogenhandel handelt.<h3>Drogen-Depot im Schlafzimmer<\/h3>Angesichts des Fundes weiteten die Carabinieri die Ermittlungen aus und durchsuchten die Wohnung des jungen Mannes im Ahrntal. Im Schlafzimmer des 20-Jährigen entdeckten sie schließlich ein Drogenlager: Ein Paket mit exakt einem Kilogramm reinem Kokain, weitere 20 Einzeldosen Kokain (insgesamt 18 Gramm), eine Präzisionswaage sowie Verpackungsmaterial.<BR \/><BR \/><BR \/>Der junge Mann wurde verhaftet und in das Bozner Gefängnis überstellt. Die Verhaftung wurde bei der Haftprüfung am vergangenen Freitag bestätigt.