Die Ermittler der Carabinieri-Kompanie Bruneck hatten im Rahmen einer gezielten Antidrogen-Aktion besonders stark frequentierte Orte im Visier – darunter auch Sportanlagen, wo sich häufig Jugendliche aufhalten.<BR \/><BR \/>Der erste Zugriff erfolgte im Bereich der Sportzone von St. Lorenzen: Den Beamten fiel ein Wohnmobil auf, in dem sich drei Personen befanden. Da sich die Insassen bei der Annäherung der Streife auffallend nervös verhielten, führten die Carabinieri eine Durchsuchung des Fahrzeugs durch.<BR \/><BR \/>Mit Erfolg: In den Schubladen des Wohnmobils entdeckten die Militärs 5 Gramm Crack, das bereits in mehrere Dosen aufgeteilt war, rund 40 Gramm mutmaßliches Streckmittel sowie zwei Präzisionswaagen. Die Drogen und Utensilien wurden einer 24-jährigen Frau aus Bruneck zugeordnet und beschlagnahmt.<h3>\r\nWohnungsdurchsuchung fördert Heroin zutage<\/h3>Ein zweiter Ermittlungserfolg gelang den Ordnungshütern direkt in Bruneck. Dort kontrollierten die Carabinieri einen 31-jährigen nigerianischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Bozen, der zu Fuß unterwegs war. Bei ihm stellten die Beamten zunächst eine kleine Menge Heroin sicher.<BR \/><BR \/>Da der Verdacht nahelag, dass der Mann weitere Drogen versteckt hielt, dehnten die Ermittler die Durchsuchung auf seine Wohnung aus. Dort stießen sie auf insgesamt 35 Gramm Heroin, zwei weitere Präzisionswaagen sowie Verpackungsmaterial für den Drogenverkauf.<BR \/><BR \/>Sowohl die 24-Jährige als auch der 31-Jährige wurden bei der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß wegen Drogenbesitzes mit Handelsabsicht angezeigt. Das beschlagnahmte Rauschgift wird nun im spezialisierte Labor der Carabinieri in Leifers genauer auf seine Reinheit und Wirkstoffmenge analysiert.