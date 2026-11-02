Koordiniert durch den Zentralen Einsatzdienst des Departements für Öffentliche Sicherheit beteiligten sich 106 Kriminalpolizeiorgane, unterstützt von Einheiten zur Kriminalprävention sowie weiteren Dienststellen der Staatspolizei. Der Fokus der Razzien lag auf bekannten Drogenumschlagplätzen, Hotspots des Nachtlebens, Bahnhöfen und Parks.<h3>Hunderte Festnahmen und Tausende Anzeigen<\/h3>Die Bilanz der staatsweiten Welle an Kontrollen fällt massiv aus:<BR \/><BR \/>236.138 junge Menschen wurden überprüft, darunter 23.060 Minderjährige. 575 Erwachsene und 69 Minderjährige wurden wegen Straftaten gegen Personen und Eigentum sowie Delikten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln festgenommen oder vorläufig in Gewahrsam genommen. Gegen 1.695 Personen – darunter 373 Minderjährige – wurde auf freiem Fuß ein Strafverfahren eingeleitet.<BR \/><BR \/>Den Beschuldigten werden unter anderem versuchter Mord, Körperverletzung, Schlägereien, Raub, Erpressung, Sachbeschädigung sowie Drogen- und Waffenbesitz zur Last gelegt. Einige der Taten wurden von den Jugendlichen vorab oder im Nachhinein in den sozialen Netzwerken zur Schau gestellt.<h3>\r\nWaffen, Bargeld und „Crack-Häuser“ ausgehoben<\/h3>Bei der Überprüfung von insgesamt 299 Wohnungen (darunter 39 Aufnahmeeinrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer), 896 Gewerbebetrieben, 1.149 Orten des Nachtlebens und 177 Bahnhöfen stießen die Ermittler auf ein beträchtliches Waffen- und Drogenlager.<BR \/><BR \/>Die Beamten beschlagnahmten 28 Schusswaffen, 210 Hieb- und Stichwaffen, Präzisionswerkzeuge, Schlagringe sowie rund 270.000 Euro Bargeld aus mutmaßlichen Diebstählen. Zudem wurden knapp 70 Kilogramm Kokain, rund 175 Kilogramm Cannabinoide sowie weitere synthetische Drogen wie Ecstasy, Ketamin und Lyrica-Kapseln sichergestellt.<BR \/><BR \/>In der Provinz Foggia deckten die Ermittler – auch dank Bürgerhinweisen über die Notruf-App „Youpol“ – sogenannte „Crack-Häuser“ auf. Diese dienten als provisorische Labore zur Umwandlung von Kokain in Crack sowie als Konsumräume.<h3>Ermittlungen im Netz und Fokus auf Ausschreitungen<\/h3>Ein besonderes Augenmerk richteten die Ermittler auf das Internet: 1.115 Social-Media-Profile wurden überwacht, für drei Kanäle in der Provinz Turin wurde wegen der Verherrlichung von Gewalt und Waffen bereits die Sperrung veranlasst.<BR \/><BR \/>Nach schwerwiegenden Ausschreitungen bei Demonstrationen Mitte und Ende Oktober 2026 in der Lombardei (u. a. in Mailand, Como und Monza) wurden dort gezielte Razzien gegen jugendliche Straßengruppierungen durchgeführt. Durch die Auswertung von Smartphone-Chats konnten entscheidende Hinweise zur Organisation dieser Krawalle gewonnen werden. Es folgten zahlreiche Aufenthaltsverbote und Verweisungen.<h3>Aktion auch in Südtirol<\/h3>Die Sonderkontrollen erstreckten sich auch auf Südtirol: Die Ermittler der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Bozen sowie der örtlichen Polizeikommissariate führten im Zuge der Aktion ebenfalls gezielte Überprüfungen an den regionalen Brennpunkten durch.