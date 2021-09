Schlag gegen Mafia-Geldwäscherbande auf Kanareninsel Teneriffa

Die Bande habe für verschiedene Mafiagruppen Gelder im Umfang von mehr als 10 Millionen Euro in legale Gelder verwandelt. Die Millionen stammten vor allem aus Online-Betrügereien der Mafia in Ländern wie Spanien, Deutschland, Irland, Italien, Litauen und Großbritannien, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. Auch eine Marihuana-Plantage mit 400 Pflanzen sei gefunden worden.Den Verdächtigen werde unter anderem Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation, Betrug, Drogenhandel, Geldwäsche, Entführung, Urkundenfälschung, Körperverletzung, Erpressung, Nötigung, Raub und illegaler Waffenbesitz vorgeworfen.

dpa