Schlag gegen Netzwerk von Grabräubern: 3500 Kunstobjekte sichergestellt

Die Festgenommenen müssen sich wegen krimineller Verschwörung, illegaler Ausgrabungen, Diebstahls, Handels mit gestohlenen Gütern und illegaler Ausfuhr von Waren verantworten, teilte die Kunstabteilung der Carabinieri am Mittwoch mit.Weitere 5 Verdächtige entzogen sich der Verhaftung, wurden aber aufgefordert, sich bei der Polizei zu melden, während gegen Dutzende weitere Personen nach einer Reihe von Razzien im ganzen Land ermittelt wurde. Die Carabinieri stellten Hunderte von Gold-, Silber- und Bronzemünzen aus der griechischen und römischen Antike sowie Schmuck, Teller, Tassen, Krüge und Miniaturen aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. sicher.Die Gegenstände, die aus illegalen Ausgrabungen in den südlichen Regionen Apulien, Kampanien und Basilikata stammen und ins Ausland geschmuggelt werden sollten, haben „einen unschätzbaren historischen und künstlerischen Wert und einen enormen Handelswert“, so die Polizei. Die Operation zeige, dass Italien „immer noch unermessliche Schätze besitzt, die skrupellosen Kunstdieben und Schmugglern zum Opfer fallen“, sagte der Chef des Kunstkommandos der Carabinieri, General Vincenzo Molinese.