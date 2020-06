Schlagerstars Mross und Woitschack heiraten im TV

In der ARD-Sendung „Schlagerlovestory.2020 – Das große Wiedersehen“ gaben einander die beiden vor Verwandten, Freunden und anderen Schlagerstars das Jawort. Eine Standesbeamtin erklärte die beiden um 23.09 Uhr zu Mann und Frau.Der Moderator der Show, Florian Silbereisen (38), gratulierte als Trauzeuge als erster dem Paar. Danach sangen die Zwei ihr Lied „Die Liebe trägt uns himmelhoch“.Schon den Heiratsantrag hatte das TV-Publikum live verfolgen können: Beim „Adventsfest der 100 000 Lichter“ Ende November hielt Mross nach einem Duett um Woitschacks Hand an. Ende Mai erschien das Album „Stark wie Zwei“, das Mross mit seiner Verlobten aufgenommen hatte.Die „Schlagerlovestory“ wurde als großes Wiedersehen der Künstler gefeiert, weil zahlreiche Schlagershows in den vergangenen Wochen wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden waren. Unter anderem standen Schlagergrößen wie Andrea Berg, Roland Kaiser, Ben Zucker, Marianne Rosenberg, Semino Rossi und Thomas Anders auf der Bühne.

apa