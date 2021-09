Schlanders: Land stimmt Eigentumsübertragung der Villa Ausserer zu

In Schlanders werden 2 bestehende Gebäude, die derzeit im staatlichen Besitz sind, aufgewertet. Über ein 5-jähriges Rahmenabkommen wird festgelegt, dass die Gemeinde Schlanders die Umbauarbeiten an der ehemaligen Cecchin-Kaserne vornimmt und im Gegenzug dafür nach Abschluss der Arbeiten Eigentümer der Villa Ausserer wird. Bereits seit mehreren Jahren hat die Gemeinde Schlanders ihr Interesse bekundet, das Gebäude, das sich im Besitz des Staates befindet und bereits seit vielen Jahren leer steht, zu übernehmen und aufzuwerten.Die Besonderheit dieser Vereinbarung besteht darin, dass üblicherweise das Land Südtirol zunächst dem italienischen Heer eine Leistung (in Form von Umbau- oder Sanierungsarbeiten) erbringt, dann die entsprechenden Areale übernimmt und diese wiederum an die Gemeinden weitergibt. In diesem Fall wurde ein direkter Weg beschritten. Die Landesregierung hat diesem Vorhaben auf Vorschlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher in ihrer Sitzung am vergangenen Dienstag zugestimmt.

lpa