Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte infolge des Aufpralls und musste nach der Erstversorgung durch die Sanitäter des Weißen Kreuzes mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus von Schlanders eingeliefert werden. Der Lenker des beteiligten Pkw blieb unverletzt.<BR \/><BR \/>Im Einsatz stand weiters die Ortspolizei Vinschgau. Die Beamten sicherten die Unfallstelle, regelten den Verkehr und führten die erforderlichen Unfallermittlungen durch. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es auf der SS38 zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.