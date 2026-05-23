<BR \/>Der Antrag zur Sperrung des Lokals wurde von den Carabinieri von Schlanders eingebracht. Diese dokumentierten zwei Vorfälle vom 10. Mai. Die Carabinieri waren zum Nachtlokal gerufen worden, da dort mehrere – laut den Behörden alkoholisierte – Personen im Club randaliert und die Sicherheitskräfte bedroht haben sollen. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri konnten zwei der Unruhestifter identifizieren: Beide sollen bereits polizeibekannt gewesen sein. Laut Behörden hielt sich einer von ihnen zudem illegal auf italienischem Staatsgebiet auf, da er zur Ausweisung verurteilt worden war.<BR \/><BR \/>Doch damit nicht genug: Wenig später in derselben Nacht, gegen 2.50 Uhr, kehrten die Carabinieri zum Nachtlokal zurück. Laut Notruf soll dort eine brutale Schlägerei ausgebrochen sein. Der Verdacht habe sich bestätigt, als sie vor Ort einen Mann mit Verletzungen im Gesicht angetroffen haben, berichten die Carabinieri. Ermittlungen sollen ergeben haben, dass die Schlägerei ausgebrochen ist, weil eine Frau zuvor im Nachtlokal belästigt wurde. <BR \/><BR \/>„Die schwerwiegenden Vorfälle, gekennzeichnet durch gewalttätiges Verhalten, die Anwesenheit gefährlicher Personen und eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, führten zur sofortigen Aktivierung der gesetzlich vorgeschriebenen Präventivmaßnahmen“, heißt es in einer Aussendung der Quästur. Aufgrund der Berichte der Carabinieri von Schlanders hat Quästor Giuseppe Ferrari somit eine Sperre von 15 Tagen gegen das Nachtlokal verhängt.