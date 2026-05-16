Der heute 63-Jährige wurde 1963 in Schlanders geboren und war im Laufe seiner Laufbahn in zahlreichen Führungspositionen tätig. Auch in Südtirol hinterließ er Spuren: Von 2015 bis 2018 leitete er das Regionalkommando Trentino-Südtirol. In seine Amtszeit fiel unter anderem der Ausbau der Zweisprachigkeit innerhalb des Korps. Durch gezielte Auswahlverfahren für Bewerber mit Sprachzertifikat sollte der Anteil deutsch- und italienischsprachiger Carabinieri erhöht werden.<BR \/><BR \/>Mennitti verfügt über mehrere akademische Abschlüsse und Spezialisierungen in den Bereichen Recht, Politikwissenschaft und Sicherheit. Seine Ausbildung absolvierte er unter anderem an den Universitäten in Modena und Rom. Dazu kamen verschiedene Masterstudien im militärischen und strategischen Bereich.<BR \/><BR \/>Neben Deutsch und Italienisch beherrscht der Schlanderser auch Englisch, Französisch, Spanisch und Arabisch.<BR \/><BR \/>Vor seiner Ernennung war Mennitti Kommandant der mobilen und spezialisierten Carabinieri-Einheiten „Palidoro“ mit Sitz in Rom. Das Kommando koordiniert zahlreiche Spezialeinheiten und mobile Einsatzkräfte auf nationaler Ebene.