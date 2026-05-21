Im Gespräch erklären die Einsatzkräfte, wie sie in derartigen Fällen vorgehen und was aus dem tierischen Ausreißer geworden ist. Zu einer nicht alltäglichen Tierrettung wurde die Berufsfeuerwehr am gestrigen Mittwoch gerufen: Auf dem Areal der Mittelschule „Ada-Negri“ galt es, eine rund zwei Meter lange Schlange zu entfernen. Schülerinnen und Schüler hätten laut der italienischen Tageszeitung „Alto Adige“ beobachtet, wie das Tier aus einem Kanaldeckel in den Außenhof gekrochen sei. Umgehend rückten die Einsatzkräfte aus.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315272_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Dass sich eine Schlange ihren Weg aus der Kanalisation bahnt, kommt sehr selten vor“, erklärt die Berufsfeuerwehr Bozen auf Nachfrage. Zwar werde man immer wieder zu Einsätzen gerufen, bei denen Schlangen zu entfernen sind, solche Tierrettungen fänden jedoch häufig in naturnahen Gebieten statt. „Verirrte Schlangen gelangen meist über angrenzende Grünflächen ins Innere von Gebäuden oder an Orte, an denen sie unerwünscht sind“, so die Feuerwehr.<h3>\r\nExotisch oder heimisch?<\/h3>Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr seien auch für derartige Szenarien geschult. „Bei solchen Tierrettungen gilt es zunächst abzuklären, ob es sich um eine exotische oder giftige Tierart handelt“, heißt es. Mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen und speziellem Werkzeug werde das Tier anschließend eingefangen, in einem Behälter gesichert und abtransportiert.<BR \/><BR \/>Sollte eine eindeutige Bestimmung vor Ort nicht möglich sein, wird das Tier zur Identifikation an Fachstellen übergeben – etwa an das Tierheim Sill. Anschließend richtet sich das weitere Vorgehen nach der jeweiligen Tierart.<h3>\r\nSchlange konnte wieder in Freiheit entlassen werden<\/h3>„Handelt es sich um ein exotisches Tier, wird in der Regel versucht, den Besitzer ausfindig zu machen.“ Wenn es sich hingegen um eine heimische Art handelt, wird es laut Berufsfeuerwehr in geeigneter Umgebung wieder freigelassen. Verletzte Tiere werden entsprechend behandelt, bevor weiter vorgegangen wird.<BR \/><BR \/>Bei der Schlange, die aus der „Ada Negri“ Schule entfernt worden ist, handelt es sich um ein harmloses und einheimisches Exemplar. Daher konnte das Tier im Gebiet der Sill wieder freigelassen werden.