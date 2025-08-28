So werden derzeit für die Brennerautobahn über zwei Kilometer Stau gemeldet. Ursache dafür ist ein Verkehrsunfall auf der Nordspur der Autobahn, zwischen Klausen und Brixen. In den Unfall soll ein Fahrzeug verwickelt sein, es soll eine leichtverletzte Person geben. <h3>\r\nStaatsstraße bei Blumau wieder einspurig befahrbar<\/h3>Gekracht hat es heute Nachmittag gegen 16 Uhr auch auf der Brennerstaatsstraße in der Nähe von Blumau. An dem Verkehrsunfall sollen zwei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Laut den Einsatzkräften sollen mehrere Personen verletzt worden sein. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen u. a. die Freiwillige Feuerwehr Kardaun-Karneid und das Weiße Kreuz Bozen. Die Staatsstraße ist mittlerweile wieder einspurig befahrbar. Trotzdem verliert man laut dem Online-Portal „verkehrsinfos.it“ beispielsweise im Abschnitt Kollmann – Bozen Nord 35 Minuten, zwischen Kardaun und Bozen Süd 40 Minuten. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>