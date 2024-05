Schlechtes Wetter beim Giro: Start erst um 14 Uhr – 84 Kilometer gestrichen

Nach einem Fahrer-Protest wegen der extremen Witterungsbedingungen ist die Streckenführung der 16. Etappe beim Giro d'Italia an diesem Dienstag verändert werden. Da am Umbrail-Pass Temperaturen von 2 Grad und eine Schneewahrscheinlichkeit von 95 Prozent prognostiziert wurden, verweigerten die Radprofis ihren Start. „Solche Bedingungen bergen erhebliche Gesundheitsrisiken“, teilte die Fahrer-Gewerkschaft CPA mit.Der Veranstalter RCS entschied schließlich, die Etappe in Livigno zu starten. Vor dem Munt-Raschera-Tunnel werden die Radprofis in Autos zum Fuße des Stilfser Jochs gebracht, wo der richtige Start erfolgt.Die ersten 84 Kilometer des Rennens werden übersprungen.Alle Ortschaften, die an der Strecke des Fahrradrennens liegen, werden zweieinhalb Stunden vor der voraussichtlichen Durchfahrt des schnellsten Rennfahrers gesperrt. Sobald das letzte Begleitfahrzeug durchgefahren ist, werden die Straßen wieder für den Verkehr geöffnet.Nach der Abfahrt in Livigno sollte am Dienstag eigentlich der 2498 Meter hohe Umbrail-Pass überquert werden, ehe es weiter in Richtung Zielort Gröden geht. Ursprünglich hatte der Veranstalter RCS vorgesehen, auf der Spitze des Passes eine Haltezone einzurichten, wo die Fahrer bei einer dreiminütigen Pause die Möglichkeit gehabt hätten, sich umzuziehen. „Wir schreiben das Jahr 2024. Es ist inakzeptabel, Rennen unter solchen Umständen abzubrechen und wieder aufzunehmen“, schrieb die CPA weiter.Der Umbrail-Pass war erst in der vergangenen Woche anstelle des 2758 Meter hohen Stilfser Jochs in die Route aufgenommen worden, da dort Lawinengefahr herrschte.Die Sperren in Südtirol betreffen die Straße im Vinschgau von Taufers im Münstertal bis Naturns und von Forst bis nach Terlan. Weiter über Bozen, wo gleich mehrere Straßen betroffen sind (siehe Grafik) und weiter über Blumau, Völs und Kastelruth. (STOL hat berichtet.) Die Sportler hätten zwischen 16.35 Uhr und 17.16 Uhr über die Reziastraße in St. Ulrich und zwischen 16.50 Uhr und 17.35 Uhr in St. Christina auf den Monte Pana fahren sollen. Das wird sich nun wohl etwas nach hinten verschieben.Am Mittwoch werden sie voraussichtlich um 12.30 Uhr am Nivesplatz in Wolkenstein abfahren.Rückreisen sollten nicht unmittelbar nach der Durchfahrt des Giro, sondern für einige Stunden später eingeplant werden. Um längere Wartezeiten reibungslos zu überstehen, sei es wichtig, genügend Wasser und leichte Speisen sowie fallweise Medikamente und Decken dabei zu haben, lautet der Rat des Landes in einer Aussendung.