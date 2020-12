Schleis: Jugendlicher stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Am Freitagabend gegen 23 Uhr mussten die Einsatzkräfte zu einem Unfall ausrücken, der sich in einem Bunker zwischen Laatsch und Schleis ereignet hatte. Ein 18-Jähriger aus Matsch war in dem zweistöckigen Gebäude aus bisher unbekannten Gründen mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und hatte sich Verletzungen zugezogen.