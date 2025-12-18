Schloss Colz, von den Einheimischen „Gran Ciasa“ genannt, diente zuletzt als Luxushotel mit acht Suiten. Heute steht das denkmalgeschützte Gebäude zum Verkauf – für stolze 20 Millionen. <BR \/><BR \/>Ein Verkaufspreis, der sich vor allem an internationale Investoren richtet und weit entfernt vom Marktpreis liegt. Die Gemeinde Abtei kritisiert das Vorgehen: Trotz Vorkaufsrecht bleibt das historische Schloss für sie unerreichbar.<h3>\r\nVon 3,5 Millionen auf 20 Millionen<\/h3>Noch 2019 lag der Schätzwert des denkmalgeschützten Gebäudes bei 3,5 Millionen Euro. Damals wollte die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht nutzen – die Eigentümer lehnten jedoch ab. Heute wird das Schloss über die Plattform Sotheby’s als „zeitloses Schloss im Herzen der Dolomiten“ angeboten.<BR \/><h3>\r\nKritik aus der Gemeinde<\/h3>Der Verkaufspreis stößt bei der Gemeinde Abtei auf Unverständnis. Man befürchtet, dass historische Immobilien vermehrt auf den internationalen Markt geraten, ohne dass Gemeinden darauf Einfluss nehmen könnten.