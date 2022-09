Schluderns: 89-Jährige von Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährlich verletzt wurde am Samstag kurz nach 9 Uhr eine 89-Jährige in Schluderns: L. D. hatte im Bereich der nördlichen Dorfausfahrt die Vinschgauer Staatsstraße überquert und wurde dabei von einem Auto angefahren.Dabei erlitt die Schludernserin unter anderem Thorax-, Kopf- und Bauchverletzungen. Das Weiße Kreuz Mals eilte der Frau zu Hilfe und brachte sie dann zum Schludernser Sportplatz. Dort wurde sie vom Notarzthubschrauber Pelikan 3 übernommen und nach der Erstversorgung durch die medizinische Crew in das Meraner Spital geflogen.In der Notaufnahme verschlechterte sich der Zustand der 89-Jährigen, weshalb sie intubiert und auf die Intensivstation gebracht werden musste. Die Behörden ermitteln zum Unfallhergang.