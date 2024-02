Schluderns: Abschied vom Herrn auf der Churburg

Der Graf und seine Churburg waren unzertrennlich miteinander verbunden. - Foto: © fm

Mehrere Geistliche standen beim Pontifikalrequiem am Altar. - Foto: © fm

Nach dem Trauerzug zur Pfarrkirche stand der Marienberger Abt P. Philipp Kuschmann OSB dem Pontifikalrequiem vor. In seiner Predigt spendete der Prälat Trost und Zuversicht im christlichen Glauben, erinnerte aber auch in würdiger Weise an den Verstorbenen.Graf Johannes sei in vielerlei Hinsicht ein großer Mensch gewesen, meinte der Abt. Und doch sei er immer bodenständig geblieben. Prälat Kuschmann hob die „humorvolle, gesellige und selbstkritische Art“ des Verstorben hervor. Graf Johannes sei die Familie wichtig gewesen – und die Hl. Messe sowie das Tischgebet.Unter den Trauernden war auch Landeshauptmann a.D. Luis Durnwalder, der das Leben und Wirken von Johannes Jakob Trapp Graf von Matsch würdigte und ihm für seinen Einsatz dankte. Die letzte Ehre erwiesen dem Grafen unter anderem auch der Stamser Abt German Erd, Pfarrer Werner Mair, Dekan Stefan Hainz, Regierungskommissar Vito Cusumano, Handelskammer-Präsident Michl Ebner und Herwig van Staa, Landeshauptmann a.D. des Bundeslandes Tirol.Im Familiengrab am Schludernser Friedhof wurde der Graf nach dem Gottesdienst zur letzten Ruhe gebettet.