Ein Pkw und eine Ape sind am heutigen Mittwoch gegen 16.30 Uhr kurz vor Schluderns auf der Höhe des Weinhofs frontal miteinander kollidiert. <BR \/><BR \/>Im Zuge eines missglückten Überholmanövers soll es zu dem Unfall gekommen sein. Dabei wurde der Lenker der Ape, ein einheimischer Mann, unbestimmten Grades verletzt. Er wurde vom Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Krankenhaus geflogen.<BR \/><BR \/>Die Straße war kurzzeitig komplett gesperrt, dann einspurig befahrbar. Deshalb kam es zu einem leichten Rückstau. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Schluderns, der Notarzthubschrauber Pelikan 3, das Weiße Kreuz und die Ordnungskräfte.