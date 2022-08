Schluss mit 30 Grad: In der zweiten Wochenhälfte sinken die Temperaturen

Der heutige Feiertag bringt von allem etwas: Sonne, Wolken und am Nachmittag und Abend muss mit einigen Gewittern gerechnet werden.Am Dienstag hingegen scheint nach Auflösung einiger Nebelfelder verbreitet die Sonne, ebenso am Mittwoch. Die Höchstwerte knacken laut Prognosen des Landeswetterdienstes noch einmal die 30-Grad-Marke.Am Donnerstag wird es dann jedoch unbeständiger. Die Sonne grüßt nur mehr abschnittsweise und am Nachmittag bilden sich voraussichtlich einige gewittrige Regenschauer. Auch am Freitag hält die Störung noch an.Die Temperaturen gehen in der zweiten Wochenhälfte vorerst merklich zurück. Am Donnerstag sind Vorhersagen zufolge nur noch Höchstwerte von bis zu 26 Grad zu erwarten. Zum Wochenende hin dürfte es wieder etwas wärmer werden.