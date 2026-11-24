Wer künftig zum türkisblauen Lac Blanc aufsteigen will, braucht möglicherweise mehr als festes Schuhwerk und eine gute Kondition: eine Reservierung. Die französische Alpengemeinde Chamonix will den Besucherandrang in einem ihrer bekanntesten Naturschutzgebiete drastisch begrenzen. Statt Tausender Wanderer sollen künftig höchstens 600 bis 1.000 Menschen täglich zu den Bergseen aufsteigen dürfen. Damit könnte erstmals eine Alpengemeinde eine verbind<Apotheke><\/Apotheke>liche Obergrenze für Besucher einführen.<BR \/><BR \/>Der Plan soll ab Juni 2027 greifen. Betroffen sind insbesondere der Lac Blanc und die Seen von Chéserys im Naturschutzgebiet Aiguilles Rouges gegenüber dem Mont Blanc, dem höchsten Berg der Alpen. Der Zugang soll zwar kostenlos bleiben, aber nur noch mit vorheriger Anmeldung möglich sein. Nach der Reservierung erhalten Besucher einen QR-Code, der bei Kontrollen vorgezeigt werden muss. Voraussetzung ist noch die Genehmigung durch den Präfekten.<BR \/><BR \/>Was für Wanderer ein Naturparadies ist, wird für die Umwelt zunehmend zur Belastung. Seit 2020 hat sich die Zahl der Besucher in dem Gebiet mehr als verdoppelt. An Spitzentagen im Sommer steigen bis zu 4.000 Menschen zu den Seen auf. Zurückgelassener Müll, stark frequentierte Wanderwege und der zunehmende Druck auf die Natur setzen dem empfindlichen Ökosystem zu.<BR \/><BR \/>Die Folgen sind inzwischen auch für die Einheimischen spürbar. Viele meiden das Gebiet während der Sommermonate. Auch unter den Touristen wächst offenbar die Ernüchterung. Bürgermeister François-Xavier Laffin setzt deshalb auf ein Reservierungssystem nach dem Vorbild des Nationalparks Calanques bei Marseille, der bereits 2022 eine Zugangsbeschränkung eingeführt hat. Das Motto des Vorhabens lautet: „Reservieren, um zu schützen“. Die Regelung soll jeweils von Juni bis September gelten. Umweltbeauftragte sollen an den Zugängen die Buchungen kontrollieren. Wer ohne gültige Reservierung unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld rechnen. Schwoehrer zufolge sollen Wanderer frühzeitig über die neuen Vorschriften informiert werden, um Verstöße und Sanktionen möglichst zu vermeiden.<BR \/><BR \/>Allerdings ist das Projekt noch nicht in trockenen Tüchern. Der Lac Blanc liegt auf einem Privatgrundstück, das 35 Familien gehört. Sie sollen im Dezember über die geplanten Einschränkungen entscheiden. Der Bergführer Guillaume Ravanel, selbst einer der Eigentümer, unterstützt die Besucherobergrenze. Er kann sich darüber hinaus einen moderaten Eintrittspreis vorstellen.<BR \/><BR \/>Zunächst ist eine dreijährige Testphase vorgesehen. Die Kosten werden auf rund 590.000 Euro geschätzt. Die Finanzierung ist allerdings noch nicht gesichert. Die Gemeinde will dafür Mittel aus dem französischen Förderprogramm „Fonds vert“ beantragen und zusätzlich private Sponsoren gewinnen. Auch beim internationalen Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) denkt Chamonix über strengere Regeln nach. Das spektakuläre Rennen führt durch Frankreich, Italien und die Schweiz und zieht jedes Jahr im August rund 10.000 Läufer sowie bis zu 50.000 Zuschauer und weitere Besucher an.