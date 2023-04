Schluss mit Herumdoktern beim öffentlichen Gesundheitswesen

„ Das öffentliche Gesundheitswesen humpelt also streckenweise mit Krücken, während ein anderes topfit davonrennt. Reihenweise werden Privatkliniken eröffnet, gut eingearbeitete Ärztinnen und Ärzte verlassen die Spitäler und nehmen Pflegekräfte gleich mit. ” — Martin Lercher

Privat sehr gut, beruflich war es noch nie so schlimm: Diese Antwort auf die Frage, wie es ihm gehe, kriege ich nicht aus dem Kopf. Der Befragte ist ein bekannter Primar. Ganz gewiss nicht einer aus der Abteilung der Jammerer, sondern einer, der sich reinkniet, still abarbeitet, wegsteckt, Zeit und Zuneigung gibt. Wenn dieser Primar „noch nie so schlimm“ sagt, dann haben diese 4 Worte eine Wucht. Hunderte andere im Sanitätsbetrieb würden das nicht so knapp und trocken sagen, aber die Situation ähnlich schildern.Und es ist verständlich. Nach dem Dauerstress in 2 Pandemiejahren sollte Zeit zum Durchschnaufen bleiben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Vieles ist nachzuarbeiten, viele sind ausgelaugt und müde.Und was noch schwerer wiegt: Wir haben wenig und eher nichts gelernt aus der Zeit im Ausnahmezustand! Schlagartig war im Frühjahr 2019 bewusst, dass ohne stabile Gesundheitsversorgung alles, aber auch alles früher oder später zusammenkracht. Wirtschaft, Schule, öffentliches Leben. Was waren wir froh um Ärzte und Pflegekräfte, Applaus erhielten sie von Balkonen, Plakate und Dankeskonzerte! Was waren wir froh um die 7 Spitäler im Land, die nicht weggespart wurden!Und was hat das Land aus dieser Erfahrung gelernt? Zum Beispiel bei der versprochenen Gehaltserhöhung für die Pflegekräfte? Oder bei der Aufwertung der Hausärztinnen und Hausärzte, die viel Druck von den Spitälern nehmen könnten? Oder bei der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten, wo seit Jahren der Ärztemangel klar vorausberechnet ist, aber die Politik bisher Placebos verabreicht, anstatt endlich zur Behandlung des Problems zu kommen?Das öffentliche Gesundheitswesen humpelt also streckenweise mit Krücken, während ein anderes topfit davonrennt. Reihenweise werden Privatkliniken eröffnet, gut eingearbeitete Ärztinnen und Ärzte verlassen die Spitäler und nehmen Pflegekräfte gleich mit. Nun ist das nicht grundschlecht. Wer es sich leisten kann, geht an den Warteschlangen in der Sanität vorbei und lässt sich privat behandeln – und das entlastet wiederum den öffentlichen Dienst.Nur sieht es schwer danach aus, dass wir mit dieser Entwicklung geradewegs auf die Zwei-Klassen-Medizin zugehen. Top-Ärzte, schnellere Behandlung und bessere Pflege gibt es gegen gutes eigenes Geld – und wer das nicht hat, muss halt nehmen, was gerade da ist.Noch sind wir zum Glück nicht an diesem Punkt angelangt. Noch leistet die öffentliche Sanität täglich Hervorragendes. Aber wie lange lässt sich das öffentliche Gesundheitswesen noch gesundspritzen?Was endlich her muss, ist ein gesellschaftlicher Kraftakt für die gesundheitliche Versorgung der Zukunft: starke Finanzierung, professionelles Personalmanagement, beherzte Reformen. Denn das öffentliche Gesundheitssystem ist ein Risikopatient, und wir verlieren für die Behandlung gerade wertvolle Zeit.