Schmelzender Gletscher in Antarktis nach COP-Ort Glasgow benannt

Auch mehrere weitere bisher namenlose Gletscher erhielten die Namen von „Klimastädten“, die für wichtige Wegmarken stehen – etwa Genf, wo 1979 die erste Klimakonferenz stattfand, oder Berlin als Ort der ersten COP 1995.„Dass wir diesen glitzernden Giganten der Natur nach der Stadtbenennen, wo die Menschheit sich in dieser Woche zum Kampf für die Zukunft des Planeten versammelt, ist eine deutliche Erinnerungdaran, was wir schützen wollen“, sagte der britische PremierministerBoris Johnson der Mitteilung zufolge. Er hoffe auf eine „Atmosphäreder Verantwortung und Ambition“, um das Ziel einer Erderwärmung von maximal 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter amLeben zu halten.„Wir wissen, dass wir auf eine Erwärmung von 2,7 Grad zum Ende des Jahrhunderts zusteuern, wenn wir die derzeitigen Emissionen fortsetzen“, sagte die Wissenschaftlerin Heather Selley, die die Region über Satelliten beobachtet, dem Sender. „Das wird Folgen haben für die Intensität und Regelmäßigkeit von Ereignissen wie Dürren, Fluten, Zyklonen und Problemen mit Lebensmittelanbau.“ Die COP26 sei nun der Zeitpunkt, gegenzusteuern. Ansonsten drohe eine Abwärtsspirale mit weiterer Abhängigkeit von fossilen Energien, sagte Selley.Ihren Untersuchungen zufolge haben die Gletscher entlang der Getz-Küste im Westen der Antarktis in den vergangenen 25 Jahren insgesamt 315 Milliarden Tonnen Eis verloren. Das entspreche dem Inhalt von 126 Millionen olympischen Schwimmbädern. Der Glasgow-Gletscher ist 104 Kilometer lang und mit einer Fläche von 2630 Quadratkilometern etwa 15 Mal so große wie die schottische Großstadt. Dort wurde die COP26 am Sonntag offiziell eröffnet.

apa/dpa