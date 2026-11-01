Straffe Lehrpläne, Leistungsdruck und enge Prüfungskalender prägen bis heute einen Großteil des Schulbildes. Schüler sind Teil eines größeren Bildungssystems, das seit Jahrzehnten Bestand hat. Doch nicht für jeden ist dieses gleich gut geeignet. <BR \/><BR \/>„Die Grundaufgabe von Schule ist es, jungen Menschen Kompetenzen für ihr Leben mitzugeben und sie zugleich gemeinschaftsfähig zu machen“, sagt Sigrun Falkensteiner, Landesdirektorin der Deutschen Schulen in Südtirol. Dass dies bisher vorwiegend im Stunden- und Fächertakt geschah, habe historische Gründe. Es sei jedoch an der Zeit, Schule neu zu überdenken.<h3>\r\nEin solides Fundament<\/h3>Jemand, der genau das gemacht hat, ist Stefan Ruppaner, ehemaliger Schuldirektor der Alemannenschule in Wutöschingen, mit seiner Schmetterlingspädagogik (siehe unten). „Dieses mehrfach ausgezeichnete Schulkonzept ist nicht einfach aus dem Bauch heraus entstanden, es stützt sich stark auf wissenschaftliche Studien“, ordnet Falkensteiner ein. In Südtirol gibt es bereits ähnliche Ansätze, die auf dem Schwerpunkt der Deutschen Bildungsdirektion „Guter Unterricht in der inklusiven Schule“ fußen: Schule weiterdenken, Cooperatives Offenes Lernen (COOL) oder Modulares Lernen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379661_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Viele Namen für ein und dieselbe Grundidee: weg von starren Strukturen, hin zu offenen Lernfenstern; Unterricht mit Lernbegleitern statt Frontalunterricht; selbstständiges Lernen und flexiblere Prüfungs- und Leistungsnachweise. Ein über alle Schulstufen durchgängiges und weiterführendes Gesamtkonzept, wie es die Schmetterlingspädagogik vorsieht, gebe es in Südtirol (noch) nicht. Dies sei ein Prozess, der, so Falkensteiner, Zeit brauche, um sich zu entwickeln. Man laufe sonst Gefahr, „offenes Lernen“ auf eine beliebige Auswahl von Aufgaben zu reduzieren, statt gezielt zu überlegen, auf welche Kompetenzen Lernangebote abzielen. Vielversprechende Voraussetzungen für ähnliche lernfördernde Unterrichtsformate seien hierzulande aber vorhanden.<h3>\r\nFlexible Schulgestaltung<\/h3>„Südtirol hat mit seinen Rahmenbedingungen enorme Gestaltungsfreiheit“, so Falkensteiner. Konkret: Keine Schule sei gezwungen, Unterricht im 45-Minuten-Takt abzuhalten. Auch die Bündelung von Fächern sei laut der Schulamtsleiterin möglich, Bewertungen müssten nicht zwingend im Testformat erfolgen, sondern könnten auch offener gestaltet werden. Es wäre fahrlässig, neue Erkenntnisse über Lernen nicht zu berücksichtigen.<BR \/><BR \/>Denn: „Schule ist fürs Lernen da. Und wenn wir neue Erkenntnisse darüber haben, dann müssen wir diese als Auftrag verstehen, Schule als Ganzes weiterzudenken“, wie Falkensteiner abschließend unterstreicht.<BR \/><BR \/><h3>\r\nWie funktioniert die Schmetterlingspädagogik?<\/h3>Di e Anfänge der Schmetterlingspädagogik gehen zurück auf das Jahr 2007. Stefan Ruppaner <i>(siehe Interview unten)<\/i>, damals Schulleiter der Alemannenschule Wutöschingen in Baden-Württemberg, kam in Kontakt mit Schulen, in denen Kinder freiwillig lernten. Der Anstoß zu einem Schulkonzept, das später den Deutschen Schulpreis bekommen sollte, war gesetzt.<h3>\r\nDrei Eckpfeiler einer neuen Schulidee<\/h3>Heute ist die Schmetterlingspädagogik eine anerkannte Schulform, die sich bewusst von der klassischen Schule abspaltet. Sie wurde im laufenden Schulalltag entwickelt und unter realen Bedingungen erprobt. Grundsätzlich baut das Konzept auf drei Eckpfeilern auf <i>(siehe Schmetterlingsgrafik)<\/i>. Im rechten Flügel steht das „Selbstorganisierte Lernen“ (SoL), im linken das „Lernen durch Erleben“ (LdE) und die Digitalisierung als Bindeglied. SoL wird durch eine geeignete digitale Lernumgebung, differenzierte Lernmaterialien und klar formulierte Kompetenzen ermöglicht, zu denen die Kinder eigene Ziele setzen können. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379664_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Lernen erfolgt frei von zeitlichen und räumlichen Vorgaben. Lernhilfen sind dabei unter anderem Apps, Erklärfilme, Peer-Learning und Kompetenzraster. LdE stützt sich auf sinnorientiertes, kreatives und projektbasiertes Lernen. Die Schüler setzen sich mit realen Fragestellungen, eigenen Ideen und Projekten auseinander. Erkenntnisse sollen aus eigener Erfahrung gewonnen und so nachhaltiger eingeprägt werden. Dies passiert durch Exkursionen, Lernen an verschiedensten Orten, Methodenvielfalt, Forschen und grundsätzlich mittels „Learning by doing“ anstatt Frontalunterricht.Der Schulalltag ist dabei nicht mehr im 50-Minuten-Takt durchgeplant.<BR \/><BR \/>Inhalte, die alle Schüler zur gleichen Zeit, im gleichen Raum und mit gleichem Tempo lernen müssen, gibt es nicht mehr. Stattdessen wird auf Eigeninitiative gesetzt. Lehreinheiten (Inputs) etwa in Deutsch, Englisch oder Mathematik sind auf 20 Minuten begrenzt und individuell belegbar. Alle Schüler haben in Form eines Kompetenzrasters die Übersicht, was sie bis Ende des Schuljahres gelernt haben sollen. Zudem gibt es wöchentliche Coaching-<BR \/><BR \/>Gespräche mit einer Lehrkraft, um den Wissensstand der Kinder zu ermitteln. Dabei werden die Lehrkräfte primär als Lernpartner gesehen. Das Raumkonzept ist eine Art dritter Pädagoge, es gibt Lernateliers zum konzentrierten Arbeiten sowie einen „Marktplatz“ für kooperatives Lernen und Austausch.<h3>\r\nVier Phasen der Schulentwicklung<\/h3>Da die Schmetterlingspädagogik als schulisches Gesamtkonzept angelegt ist, das sich grundsätzlich an jeder Schule anwenden lässt, gliedert sie den Transformationsprozess in vier prägnante Phasen. Am Anfang steht das Ei als Symbol für die Inspiration und den ersten Impuls. In dieser Phase entsteht das Bewusstsein dafür, dass Schule völlig neu gedacht werden kann. Darauf folgt die Raupe, die für die Phase des Wissenserwerbs steht.<BR \/><BR \/>Die Schule absorbiert neue Erkenntnisse: Sie wertet Fachliteratur sowie Forschungsergebnisse aus und tritt in den Austausch mit anderen Einrichtungen. Da sich ein solches Modell jedoch nicht einfach eins zu eins auf jede Schule kopieren lässt, schließt sich der Kokon als Phase der Auseinandersetzung an. Hier zieht sich die Schulgemeinschaft zurück, reflektiert die eigenen Rahmenbedingungen und verarbeitet die gesammelten Informationen zu einem maßgeschneiderten, individuellen Konzept. Schließlich schlüpft der Schmetterling, womit das neue Pädagogikmodell in der Schulpraxis sichtbar wird und seine volle Wirkung entfaltet. Dieser bleibt jedoch auch ständig in Bewegung, reflektiert und entwickelt sich stetig weiter. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379667_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n„Die Schule der Zukunft“<\/h3><Frage_Interview><b>Herr Ruppaner, Sie haben eine gänzlich neue Schulform erschaffen, die mehrfach ausgezeichnet wurde. Was ist in Ihren Augen der größte Unterschied zur normalen Schule?<\/b><BR \/>Stefan Ruppaner:<\/Frage_Interview> Sicherlich der Verzicht auf klassischen Unterricht. Wir planen die Zeit nicht mehr für die Kinder vor – es gibt kein Stundenmodell mit Einstieg, Gruppenarbeit und Stundenabschluss mehr – schlicht keine Unterrichtsstunden. Das Lernen steht im Mittelpunkt, nicht das Lehren. Die Aktivität liegt komplett bei den Schülern: Sie entscheiden selbst, wie, mit wem, wann und wo sie lernen.<BR \/><BR \/><b><Frage_Interview>Worin unterscheidet sich die Schmetterlingspädagogik von anderen alternativen Modellen wie etwa der Montessori-Schule?<\/Frage_Interview><\/b><BR \/>Die Konzepte sind sich inhaltlich sehr ähnlich. Der entscheidende Punkt ist: Die Schmetterlingspädagogik nutzt die Digitalisierung gezielt als Werkzeug, weil sie das selbstorganisierte Lernen stark vereinfacht. Ob Erklärvideo oder digitale Wissensabfrage mit direktem Feedback – dadurch schrumpft der reine Wissenserwerb zeitlich enorm. Diese gewonnene Zeit nutzen wir für Aktivitäten, für die man kein iPad braucht: Hüttenwanderungen, Theaterprojekte, Exkursionen in die Natur.<BR \/><BR \/><b><Frage_Interview>Am Montessori-Konzept wird kritisiert, es werde eher „gebastelt und gespielt“ anstatt gelernt. Wie begegnen Sie solcher Kritik mit Ihrem Konzept?<\/Frage_Interview><\/b><BR \/>Unser System ist extrem strukturiert und transparent. Über eine digitale Lehrplattform sehen Eltern genau den Lernstand ihres Kindes. Wir arbeiten mit Kompetenzrastern, die sich an den offiziellen Bildungsplänen orientieren. Darin sind Materialpakete hinterlegt, und die Kinder können auf Mindest-, Regel- oder Expertenstandard lernen. <BR \/><BR \/><b>Das heißt, die Schüler schließen mit demselben Bildungsstandard ab und können „normal“ maturieren?<\/b><BR \/>Sie machen exakt denselben Abschluss. Bei der Matura schneiden sie sogar eine halbe Note besser ab als der Landesdurchschnitt. Auch bei landesweiten Vergleichsarbeiten liegen sie deutlich über dem Durchschnitt der Gleichaltrigen. Wobei diese Leistungen nur als Nebeneffekt zu betrachten sind. Im Zentrum steht, dass sich die Kinder wohlfühlen. Denn dann passen auch die schulischen Leis<?TrVer>\r\ntungen. <BR \/><BR \/><b><Frage_Interview>Wie stellen Sie sicher, dass sich Kinder wohlfühlen? <\/Frage_Interview><\/b><BR \/>Jedes Kind hat einmal pro Woche ein persönliches Coaching-Gespräch. Klassische Schulen sind oft behördenorientiert. Wir haben die Perspektive gedreht und fragen: Was braucht das Kind? Die Schüler geben regelmäßig Feedback dazu, wie es ihnen geht und auch, wie sie mit Lehrkräften zurechtkommen.<BR \/><BR \/><b><Frage_Interview>Die Vorteile und Lernerfolge klingen vielversprechend. Warum wird dieses Konzept so selten umgesetzt?<\/Frage_Interview><\/b><BR \/>Weil dafür steile Hierarchien aufgegeben werden müssten. Viele Lehrkräfte, Schulleitungen und Behörden tun sich schwer damit, starre Anweisungsverhältnisse und tief sitzende bürokratische Vorgaben loszulassen. <BR \/><BR \/><b><Frage_Interview>Sie halten auch Vorträge in Südtirol. Sehen Sie hier aufgrund der Schulautonomie besonderes Potenzial für alternative Schulformen?<\/Frage_Interview><\/b><BR \/>Das Interesse unter den Lehrkräften ist hier riesig. Zwar neigen die Menschen vor Ort oft dazu, sich sehr strikt an Vorgaben zu halten, obwohl die Bildungsdirektion den Schulen viele Freiheiten einräumt. Dennoch spüre ich, dass die starren Muster langsam aufbrechen.