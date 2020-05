Schmierereien am Sitz der Raiffeisen in Bozen: Täter ausgeforscht

Vermutlich in der Nacht auf vergangenen Mittwoch hat ein Unbekannter Beleidigungen auf den Boden und an die Wände der Raiffeisenkasse in der Bozner Laurin-Straße geschmiert. Die Carabinieri haben den Täter nun ausgeforscht.