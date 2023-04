Schnals: Erfolgreiche Wintersaison geht zu Ende

Die Schnalstaler Gletscherbahnen AG konnte sowohl bei den Erstzutritten als auch bei den Fahrten ein sehr gutes Ergebnis erzielen.

Umbau der Pendelbahn

Die Schneeproduktion im Frühjahr 2022 und die Abdeckung des Schnees mit Vlies hat sich erneut bezahlt gemacht. Von Anfang an herrschten am Schnalstaler Gletscher beste Pistenverhältnisse. Noch nie war der Andrang für das Training im Herbst so groß, kleine Skiclubs sowie Athleten der Weltcup-Elite im Bereich Ski Alpin, Snowboard und Langlauf waren vertreten.Gelohnt hat sich das harte Training auch für Roland Fischnaller, Botschafter der Alpin Arena Schnals. Im slowenischen Rogla gewann er mit seinem 21. Weltcupsieg auch die Kristallkugel im Snowboard Parallel-Riesenslalom.Trotz des schneearmen Winters konnte die Qualität der Pisten auf einem sehr hohen Niveau gehalten werden. Die Schnalstaler Gletscherbahnen AG konnte sowohl bei den Erstzutritten als auch bei den Fahrten ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Das kleine, aber feine Skigebiet ist bekannt für seine Schneesicherheit, den gastronomischen Highlights auf den Hütten und den zahlreichen Events.Mit 17. April beginnt der Umbau der Pendelbahn und der Talstation in Kurzras. Aufgrund der Arbeiten bleibt die Pendelbahn auf den Gletscher bis Anfang Dezember geschlossen. Mit 1. Juli öffnet die Umlaufbahn Lazaun und wird während der Sommermonate Gäste ins Wandergebiet bringen.Die Wintersaison 2023/24 wird voraussichtlich am 25. November mit den Pisten im Tal eröffnet. Der Gletscher folgt mit Anfang Dezember.